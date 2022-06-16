Американский генерал Милли: США считают, что военные Украины теряют убитыми примерно 100 человек в сутки

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16 июня 2022, 09:25

Американский генерал Марк Милли, Amanda Andrade-Rhoades - Pool vi / globallookpress.com

Вашингтон полагает, что военные Украины теряют убитыми примерно 100 человек за сутки. Соответствующее заявление, как информирует Telegram-канал «RT на русском», сделал американский генерал Марк Милли.

«Соединенные Штаты считают, что украинские военные теряют убитыми примерно 100 человек в сутки, а ранеными — порядка 100-300, заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Как сообщалось ранее в четверг, депутат Верховной Рады Давид Арахамия выступил с утверждением о том, что киевские силы каждый день теряют на территории Донбасса «до тысячи солдат убитыми и ранеными».