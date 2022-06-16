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АТОР: туроператоры предупреждают о дефиците путевок в Турцию с вылетом в ближайшие дни

, 09:14 Источник: АТОР

АТОР: туроператоры предупреждают о дефиците путевок в Турцию с вылетом в ближайшие дни
отель в Турции, https://argumenti.ru/tourism/2022/06/776170

В Ассоциации туроператоров России заявили, что спрос на путевки в Турцию сейчас значительно превышает предложение. Туроператоры предупредили о дефиците путевок с вылетами в страну на ближайшие даты.

В АТОР подчеркнули, что в настоящий момент приобрести туры в Анталью с вылетом в течение двух-трех дней невозможно даже из Москвы. В сообщении говорится, что положение в будущем должно измениться.

В Ассоциации туроператоров России добавили, что сейчас ситуация еще более непростая, чем с Антальей, с рейсами на курорты, расположенные на берегу Эгейского моря (Даламан, Бодрум). Туроператоры, однако, призывают чрезмерно не драматизировать ситуацию.

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