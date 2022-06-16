Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов: дети, родившиеся в регионе после 24 февраля, автоматически получат гражданство России

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16 июня 2022, 08:20 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Флаг России, Alexander Rekun / globallookpress.com

Дети, которые родились на территории Херсонской области после 24 февраля, автоматически получат гражданство Российской Федерации. Соответствующую информацию, как передает РИА Новости, озвучил Кирилл Стремоусов, заместитель руководителя региональной военно-гражданской администрации.

«Дети, родившиеся в Херсонской области после 24 февраля, а также дети-сироты автоматически получат гражданство России, рассказал РИА Новости замглавы региона Стремоусов», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что руководитель ДНР Денис Пушилин назвал необходимым освобождение от украинских сил Харькова и Харьковской области.