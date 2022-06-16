Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов: дети, родившиеся в регионе после 24 февраля, автоматически получат гражданство России

Дети, которые родились на территории Херсонской области после 24 февраля, автоматически получат гражданство Российской Федерации. Соответствующую информацию, как передает РИА Новости, озвучил Кирилл Стремоусов, заместитель руководителя региональной военно-гражданской администрации.
«Дети, родившиеся в Херсонской области после 24 февраля, а также дети-сироты автоматически получат гражданство России, рассказал РИА Новости замглавы региона Стремоусов», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.
Ранее сегодня сообщалось, что руководитель ДНР Денис Пушилин назвал необходимым освобождение от украинских сил Харькова и Харьковской области.