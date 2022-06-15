ФАН: российские военные освобождают «Шервудский лес» в ДНР

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15 июня 2022, 20:40

Maksim Konstantinov, globallookpress.com

Битва за Славянск в ДНР — одна из ключевых в специальной операции вооруженных сил России в Донбассе. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал, что российские военные наступают на Славянск по нескольким направлением, одно из них — так называемый «Шервудский лес», где сосредоточены украинские войска.

Военкор ФАН посетил окопы среди зеленых деревьев. «Шервудский лес» — лесная территория к востоку от трассы Изюм — Славянск. Эта местность стала известна в годы Великой Отечественной войны, красноармейцы здесь бились здесь с фашистами.

Деревья в этом районе плотно примыкают друг к другу. Сложность в том, что растения не спасают от осколков, а прибавляют проблем. Разорвавшийся от снаряда ствол дерева увеличивает количество мелких объектов.

Замкомандира добровольческого отряда «Русский Легион» ВС России с позывным Любэ рассказал, что украинские военные работают из района Богородичного, периодически прилетает. Войска ДНР и РФ пока не взяли Богородичное.

Вместе с постоянными обстрелами опасность представляют замаскированные снайперы и мобильные группы, пользующиеся частым лесом.

«Шервудский лес» — хорошо укреплённая территория, закреплённая за аэромобильной бригадой ВСУ. До спецоперации украинские войска проводили здесь учения и устанавливали свои базы. Военкору Любэ рассказал, что украинские военные «здесь знают все, это их домашний лес».

По информации Любэ, на данный момент большая часть леса, в том числе, его отрядом, зачищена, вышли к Богородичному и обеспечили войскам беспрепятственное наступление. Он пояснил, что если не зачистить эту территорию, враг может оказаться в тылу во время боев за Славянск. По мнению Любэ, численность группировки ВСУ в этом районе может достигать нескольких тысяч человек.