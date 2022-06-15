В Греции закончилось терпение Турции: дойдёт ли до войны между сторонами?

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15 июня 2022, 18:29

Неделю назад турецкий министр иностранных дел М. Чавушоглу призвал Грецию вывести свои войска с островов Эгейского моря. За неделю до этого он же заявлял, что Анкара откажется от признания греческого суверенитета над этими островами, если Афины будут продолжать игнорировать требования Турции. Две страны разделяет множество проблем в отношениях. Есть ещё кипрская проблема, нефтегазовая разведка, проводимая турками в водах вокруг Северного Кипра. Идут споры вокруг исключительных экономических зон и территориальных вод Греции и Турции, и воздушного пространства.



Страны возобновили диалог на высоком уровне в январе 2021 г., при этом Турция считает, что её несправедливо лишают доступа к минеральным ресурсам Средиземноморья. Она обвиняет греков в милитаризации, направленной против Турции, что, кстати, правда. Анкара отрицает обвинения, что в 2020 г. устроила «нашествие» беженцев на Европу и прежде всего Грецию. Но несколько недель назад президент Турции Эрдоган заявил, что отказывается от диалога с премьером Греции Мицотакисом, сославшись на его высказывания о Турции во время поездки в США.



Но сейчас основные претензии турок касаются именно милитаризации греками островов. Мол, эта политика ведётся с 1960 г., терпение Турции на исходе, и она готова решить эту проблему. Имеется в виду военным путём.



Если посмотреть на карту, то видно, что Греции принадлежат почти все острова, расположенные между этой страной и Турцией. И контроль над Эгейским морем принадлежит грекам, а турки, получается, «прижаты» к своему берегу. И исключительная экономическая зона (ИЭЗ) у греков большая, а у турок её в этом районе почти и нет. При этом, согласно Лозаннскому мирному договору 1923 г., Греция не имеет права размещать войска и вооружение на 7 островах, а кроме того, есть Парижский мирный договор 1947 г., по которому запрет установлен ещё на 9 островов, включая и Родос, Хиос, Лесбос, и прочие хорошо известные названия.



Ситуация трудноразрешима. Переговоры могли бы помочь, но греки, которых подталкивают в спину французы и итальянцы и прочие недовольные действиями сильно самостоятельных турок, включая и Вашингтон, ведут себя весьма жёстко.



Дойдёт ли сейчас до войны между сторонами? Исключать этого нельзя. Проводимая Россией специальная военная операция на Украине – удачный момент для «обтяпывания» своих дел другими странами.



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