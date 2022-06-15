Великобритания высылает нелегалов в Руанду

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15 июня 2022, 13:48 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

В прошедший вторник после вмешательства ЕСПЧ первый рейс из Великобритании в Руанду с нелегалами на борту не состоялся.

На него посадили относительно небольшое количество мигрантов. Министр иностранных дел Соединённого Королевства Лиз Трасс заявила, что в данном случае важнее был вовсе не практический результат, а сам факт высылки и начало нового процесса. На Даунинг-стрит договорились с Руандой об адаптации нелегалов за 120 млн фунтов в течение следующих пяти лет.

Эффективность данной стратегии подвергли сомнениям в ООН и во многих правозащитных организациях. Однако британский суд отверг все иски о незаконности операции. Поводом к отмене вылета стало решение ЕСПЧ всего по одному пассажиру. Речь идёт о 54-летнем беженце из Ирака. Глава британского МВД Прити Пател заявила, что королевство всё равно продолжит курс на отправку беженцев в Руанду, несмотря ни на какие сложности. Подготовка к другому вылету уже ведётся.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди назвал британский прецедент «катастрофическим». Политик отметил, что он буквально ломает представление о том, как должно предоставляться убежище. В АР передают, что против такой практики выступили даже члены королевской семьи, в частности принц Чарльз. Но глава МИД Британии заявила, что практики отправки непрошенных гостей в африканскую страну этнически оправдана и способна предотвратить контрабанду людей.