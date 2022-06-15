Израильтяне угрожают Асаду ударом по его дворцу

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15 июня 2022, 11:03 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

По дворцу сирийского лидера Башара Асада может быть нанесён удар со стороны Израиля. Израильская сторона уже предупредила об этом власти Дамаска. Ещё недавно последовала разрушительная бомбардировка столичного аэропорта Сирии, вызвавшая всплеск критики со стороны союзников Асада. Сложившаяся ситуация рискует затронуть также и российскую сторону. О том, что Израиль собирается нанести удар по дворцу Асада, сообщили источники саудовского издания «Элаф».

По их словам, данный сценарий будет задействован в случае, если сирийское руководство продолжит расширять контакты с Ираном и решится получить от него некое высокоточное вооружение. Из высказываний газетного источника следует, что власти Тель-Авива также рассчитывают углубить трансграничные операции в Арабской республике, и возможно даже без уведомления РФ, с которой поддерживаются военные каналы связи для предотвращения случайных боевых столкновений.

В Израиле недовольны тем, что с февраля 2022 года Иран расширяет свою активность на сирийской арене, вопреки тому, что, согласно их ожиданиям, Москва должна была препятствовать такому развитию событий. Особое беспокойство связано с южными провинциями Сирии, граничащими с еврейским государством. Укрепление иранских сил в этом регионе Армия Обороны Израиля рассматривает, как шаг формирования плацдарма для обстрелов. О негативных ситуациях на юге Сирии уже рассказали в Иордании. Король Абдалла II ещё месяц назад сообщал о «иранской экспансии».