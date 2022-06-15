Токаев рассказал, что во время январских протестов ему советовали покинуть Казахстан

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15 июня 2022, 09:02 Источник: РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото: Kazakhstan's presidential press/globallook.com

Во время январских протестов в Казахстане президенту республики Касым-Жомарту Токаеву предлагали покинуть страну. Об этом он сам рассказал в эфире телеканала «Россия 24». Интервью будет показано в среду днем.

По его словам, «некоторые товарищи» с началом январских событий советовали ему «сесть в вертолет или самолет» и покинуть Казахстан, однако для него вопрос, уехать или остаться, не стоял.

«Я этого, естественно, ни в коем случае не планировал, и считал, что должен находиться здесь до конца», - заявил Токаев.

Он также заметил, что целью организаторов беспорядков был «приход к власти других людей».

«Что касается меня, то я все эти дни находился здесь, в здании резиденции президента, никуда не выезжал. Более того, естественно, я ночевал здесь», - сказал казахстанский президент.

Массовые протесты и беспорядки в Казахстане прошли в первые дни января 2022 года. Токаев назвал их тогда попыткой госпереворота.