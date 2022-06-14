Эммануэль Макрон собирается в столицу Молдавии

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14 июня 2022, 23:47 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

В Республике Молдова ожидают прибытия французского президента Эммануэля Макрона. Лидер Пятой Республики уже прилетел в Румынию и встретился с её лидером Клаусом Йоханнисом. В среду его уже ожидают в Кишинёве. Для представителей РМ эта встреча может стать поистине судьбоносной. Эммануэля Макрона там очень ждут и надеются на поддержку Францией, председательствующей в Евросоюзе, заявки республики на предоставление статуса кандидата в члены ЕС. Данную тему рассмотрят на заседании Евросовета уже к 24 июня.

Глава МИД РМ Нику Попеску заявил, что визит Макрона в Кишинёв является «жестом поддержки», и в частности поддержки европейского пути этого государства. «Это очень мощный сигнал поддержки для Молдовы», - отметил руководитель ведомства, «В наших отношениях с Францией мы переживаем исторический период. За 29 лет лидеры Франции и Молдовы встречались лишь дважды, в 1997 и 1998 годах. А с момента прихода к власти Майи Санду, данная встреча станет четвёртой. Детали визита президента Макрона пока не обсуждаются». Он также отметил, что выход к прессе вскоре состоится, и именно там все узнают о подробностях содержания данной встречи.