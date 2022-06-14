Китай продемонстрировал США свою ядерную боеготовность

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14 июня 2022, 19:24

Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ объявил о прогрессе в совершенствовании ядерного оружия, но успокоил, что применять его будет только для обороны.



Межбалистические ракеты МБР DF-41, анонсированные в 2019 году, готовы к использованию. На фоне стремления Тайваня к независимости при поддержке США уровень ядерной напряженности достиг наивысшего уровня. На конференции в Сингапуре министр обороны Китая не стал отрицать, что за последнее время страна соорудила 100 шахт для ядерных боеголовок. На это у Китая ушло 50 лет и целью ставится предотвращение ядерной войны, подчеркнул министр. Обеспокоенные эскалацией США, у которых данные о 120 шахтах, предлагают избежать гонки вооружений, а ограничиться лишь минимальными силами сдерживания.



В откровенной перепалке со своим американским коллегой, Вэй заявил, что пойдёт на всё, чтобы Тайвань не получил независимость от Китая. На что Ллойд Остино сказал, что Пекин шантажирует и запугивает не только Тайвань, но и другие страны Тихоокеанского региона. После начала специальной операции на Украине переговоры между Россией и США о дальнейшем ядерном сдерживании прекратились, и попытки привлечь Китай к антиядерному договору теперь тоже на паузе.



