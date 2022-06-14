Эрдоган по опросам проиграет выборы 2023 года

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14 июня 2022, 18:33

Соцопрос, проведённый в Турции компанией Metropoll, разочаровал действующего президента Эрдогана, который в предстоящих выборах может проиграть во втором туре любому своему оппоненту. Из серьёзных у Эрдогана всего 4 противника. Всеобщие выборы пройдут в Турции в июне 2023 года.



Но участники политического процесса подозревают, что президент Турции задействует административный ресурс, чтобы любой ценой победить. По рейтингу популярности Эрдогану угрожают мэр Анкары Мансур Яваш (36,4), за ним коллега из Стамбула Экрем Имамоглу (46,7%), далее с минимальным разрывом от Эрдогана идут лидер «Хорошей партии» Мераль Ашкенер и глава Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу. Исход выборов решат пока ещё неопределившиеся избиратели.



Правящая Партия справедливости и согласия на парламентских выборах наберёт 27,7%, это больше чем у других, но меньше, чем на прошлых выборах. Эксперты связывают такое падение рейтинга и президента и его партии высокой инфляции в стране. По официальным данным, она достигла 73%, а в действительно речь может идти о трёхзначных цифрах. Это происходит на фоне судебных процессов против оппозиции, которые за год могут быть попросту устранены с политического поля.



