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14 июня 2022, 17:59

В ходе последних парламентских выборов на Украине большинство голосов получила партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа». Депутаты пообещали народу восстановить мир в стране, привести население к социальному благополучию.



Однако в новых реалиях депутаты лидирующей партии стремительно теряют доверие населения. Партия может «не дожить» до новых парламентских выборов. О том, что со «Слугами народа» происходит что-то не то стали говорить сразу после выборов. Например, член партии Богдан Якименко заказывал секс-услуги прямо во время парламентского заседания. Другой «слуга» Сергей Кузьмин был арестован при получении взятки.



Вся программа партии по мирному урегулированию конфликта на Донбассе была провалена. Депутаты проигнорировали Минские соглашения. В новых военных условиях партия можно сказать затерялась. Внутри страны активизировалась политическая борьба. Население полагает, что окружение прежнего президента страны Петра Порошенко смогло бы предотвратить военный конфликт. Украинцы ещё не осознали, что действующий глава государства Владимир Зеленский довёл дело до полномасштабного военного противостояния с Россией.



Эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак полагает, что будущее украинской власти прояснится уже через несколько месяцев. На новых парламентских выборах лидирующая партия может полностью утратить доверие населения.



