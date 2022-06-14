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Глава минобороны ФРГ Ламбрехт рассказала, что Германия договаривается с Польшей о поставках оружия Киеву в рамках кругового обмена

, 14:56 Источник: Коммерсантъ

Глава минобороны ФРГ Ламбрехт рассказала, что Германия договаривается с Польшей о поставках оружия Киеву в рамках кругового обмена
Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт. Фото: IMAGO/Florian Gaertner//globallook.com

Германия в рамках кругового обмена договаривается с Польшей о поставках оружия Киеву. Об этом заявила глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

По ее словам, Киев получил уже очень много вооружений из запасов бундесвера. Сейчас ФРГ ведет переговоры о круговом обмене с Польшей, ранее такие договоренности были достигнуты с Чехией.

«Мы договорились о круговом обмене с Чехией, о передаче систем из Чехии, мы помогаем компенсировать это, так же мы хотим сейчас сделать с Грецией. Мы ведем переговоры с Польшей»,— заявила Ламбрехт. О каком именно оружии идет речь, министр не уточнила.

Ранее сообщалось о разногласиях, которые возникают между Киевом и Берлином из-за затягивания последним поставок вооружений. 

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