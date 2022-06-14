Европа пытается найти новые источники углеводородов в Африке и Азербайджане

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14 июня 2022, 11:36

После введения Брюсселем эмбарго на российскую нефть страны ЕС оказались в крайне сложном положении. Государства Старого Света вынуждены реализовывать геополитические задачи, навязанные Вашингтоном.



В дальнейшем европейцы планируют отказаться и от российского газа. При этом власти многих государств ЕС не могут найти полноценную альтернативу углеводородам из РФ. Определённые объёмы нефти и газа Европа планирует закупать в Африке и на Ближнем Востоке. При этом газопроводов оттуда в Европу нет. Танкерный подвоз углеводородов на европейский континент ударит по карманам конечных потребителей. Кроме того, африканские и ближневосточные страны не гарантируют стабильных поставок топлива из-за сложных внутриполитических проблем, отсутствия финансов для освоения новых месторождений.



Значительное внимание европейцы уделяют Трансадриатическому трубопроводу. Входящая в «Южный газовый коридор» магистраль может использоваться для поставок азербайджанского газа напрямую в Европу. Однако её мощностей крайне недостаточно для удовлетворения потребностей европейцев. В год Азербайджан сможет поставить не более 9,5 миллиарда кубометров «голубого топлива». Республика не может конкурировать с Россией ни сейчас, ни в будущем, как и остальные поставщики газа и нефти в Европу.



