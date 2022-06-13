В Индии во время протестов задержали более 300 человек

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13 июня 2022, 17:50 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

В прошедшие выходные в Индии прокатилась волна протестов, вызванных неосторожными высказываниями в адрес пророка Мухаммеда на официальном ТВ. Массовые акции начались ещё после пятничной молитвы, 10 июня. Местные власти пригрозили протестующим «жёсткими мерами».

Они ясно дали понять, что хаоса на улицах терпеть не станут. Самые массовые протесты прокатились по северному штату Уттар-Прадеш. По всей Индии задержали 304 человека. Всему виной – недавние слова индийского политика Нипур Шармы, которая потом извинилась за свои речи и признала свою вину. Тем не менее, извинения не остановили радикалов и фанатиков разных мастей.

Участники акций вели себя недостойно, кидались на силовиков, бросали камни в людей, устраивали разбой. Они громили и поджигали здания. Городские улицы едва не превратились в поле боя. Главный министр северного штата Уттар-Прадеш строго заявил, что «таким людям – не место в цивилизованном обществе». Он так же, как и остальные представители местных силовых ведомств, пригрозил демонстрантам самыми жёсткими мерами и призвал немедленно прекратить беспорядки.