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Под Северодонецком ликвидирован британский наемник Джордан Гэтли

, 16:27

Под Северодонецком ликвидирован британский наемник Джордан Гэтли
Из открытого доступа

На фронтах Донбасса зачистили ещё одного иностранного наёмника, который приехал на Украину «поохотиться» на фронтах Донбасса. Очередным упразднённым преступником стал Джордан Гэтли.

«Джордан покинул британскую армию в марте этого года, чтобы продолжить свою службу в качестве солдата в другом месте. После долгих раздумий он отправился на Украину, чтобы помочь. Он навсегда останется в наших сердцах героем», − значится в сообщении отца убитого Дина Гэтли, которое он распространил в социальных сетях.

Информацию подтвердил также пресс-секретарь британского МИД, который отметил, что правительство будет поддерживать семью наёмника.

Россия и республики Донбасса неоднократно обращались к правительствам стран Запада с призывом запретить своим гражданам становиться разменной монетой и пушечным мясом на фронтах Донбасса или Украины. Здесь не сафари, а боевые действия, которые предусматривают зачистку врага. А иностранный наёмник – враг для Донбасса и России.

Великобритания опосредованно давно участвует в этом конфликте. А значит потери среди её «диких гусей» будут, и немалые.

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