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13 июня 2022, 16:27

Из открытого доступа

На фронтах Донбасса зачистили ещё одного иностранного наёмника, который приехал на Украину «поохотиться» на фронтах Донбасса. Очередным упразднённым преступником стал Джордан Гэтли.

«Джордан покинул британскую армию в марте этого года, чтобы продолжить свою службу в качестве солдата в другом месте. После долгих раздумий он отправился на Украину, чтобы помочь. Он навсегда останется в наших сердцах героем», − значится в сообщении отца убитого Дина Гэтли, которое он распространил в социальных сетях.

Информацию подтвердил также пресс-секретарь британского МИД, который отметил, что правительство будет поддерживать семью наёмника.

Россия и республики Донбасса неоднократно обращались к правительствам стран Запада с призывом запретить своим гражданам становиться разменной монетой и пушечным мясом на фронтах Донбасса или Украины. Здесь не сафари, а боевые действия, которые предусматривают зачистку врага. А иностранный наёмник – враг для Донбасса и России.

Великобритания опосредованно давно участвует в этом конфликте. А значит потери среди её «диких гусей» будут, и немалые.