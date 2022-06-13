Эксперты SIPRI заявили, что риск применения ядерного оружия достиг самого высокого уровня со времен Холодной войны

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13 июня 2022, 13:28 Источник: Коммерсантъ

Olga Sokolova/ Russian Look

Специалисты Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) заявили, что риск применения ядерного оружия в мире достиг максимального уровня со времен Холодной войны.

По мнению экспертов, все державы «ядерного клуба» (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР) собираются увеличить число боеголовок в ближайшие годы.

Эти страны, как отметили специалисты SIPRI занимаются модернизацией своих имеющихся ядерных арсеналов.

В докладе института приведена информация, что на январь 2022 года в США развернутых ядерных боеголовок 1744 (вместе с запасом — 3708); в России — 1588 (4477); во Франции — 280 (290); в Соединенном Королевстве - 120 (180).

Великобритания в 2021 году отказалась от публикации данных по ядерным боеголовкам.

По информации SIPRI, в прошлом году произошло небольшое сокращение ядерных арсеналов. Но институт ожидает, что в ближайшее десятилетие они будут расти.

«Риск применения ядерного оружия сейчас кажется выше, чем когда-либо с разгара Холодной войны»,— говорится в пояснении к докладу директора института Дэна Смита.