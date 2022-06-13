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13 июня 2022, 12:12

Британские наёмники за решёткой/ из открытых источников

На Украине рассматривают разные возможности «освобождения» приговорённых к высшей мере наказания судом ДНР британских наёмников Журналисты Sunday Express озвучили некоторые из вариантов.

«Украина не исключает возможность обмена приговоренных к смерти британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина на украинского политика Виктора Медведчука или даже военной операции по их освобождению», − отмечают в материале иностранные журналисты.

Никакого политического или экономического интереса Виктор Медведчук для республик Донбасса не представляет. Его фигура особо не имела веса здесь и ранее.

Что касается «операции по освобождению», то говорить о ней сродни гротеску. Если за восемь лет «операции по освобождению Донбасса» Киев смог потерять контроль не только над всей территорией ЛДНР, но и над Херсонской и частью Запорожской областей, то о каком "штурме" суда или СИЗО Донецка можно говорить.