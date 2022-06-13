Лига арабских государств заявила об успешном отражении натиска Запада в ситуации вокруг Украины

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13 июня 2022, 09:54

Заседание Лиги арабских государств, Yulia Kapishnikova/ Russian Look

Запад всё время с начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины оказывал мощное давление на арабские страны, требуя занять определённую сторону. Однако страны Ближнего востока не пошли на поводу у Вашингтона и Брюсселя. Такое заявление сделал накануне в интервью ведущим египетского телеканала Sada El balad генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт.

«Арабские страны подверглись серьезному давлению со стороны Запада, настаивавшего на том, чтобы они заняли определенную позицию в отношении кризиса на Украине и осудили военные действия России. Они оказались в чрезвычайно щекотливой ситуации, однако не поддались давлению, которому подвергались», − цитирует политика ТАСС.

Аль-Гейт отметил, что в регионе сохраняется крайне чувствительная обстановка. Запад пытается навязать арабским государствам критическое отношение к России и присоединиться к её изоляции в мире. Однако регион сдерживает подобный натиск и ведёт самостоятельную политику. Причём парирует генсек Лиги объективным примером двойных стандартов западных стран.

«Да, мы призываем занять четкую позицию в отношении верховенства международного права, однако скажите мне, почему, выступая против военной операции на Украине, вы забываете о том, что творит Израиль в Палестине на протяжении 55 лет. Запад с момента разрушения Всемирного торгового центра в 2001 году до 2011 года продвигал свою повестку в регионе под предлогом того, что он его изменит. Еще в 2011 году весь регион подвергся сильным потрясениям, а такие страны, как Ливия, Сирия, Иран и Судан, стали свидетелями серьезных изменений», − подчеркнул в комментарии Абу аль-Гейт.