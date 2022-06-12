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Турецкий эксперт: попытки Греции изменить баланс сил в Эгейском море приведут к конфликту

, 16:53 Источник: РИА Новости

Турецкий эксперт: попытки Греции изменить баланс сил в Эгейском море приведут к конфликту
Viktor Pogontsev/Russian Look, globallookpress.com

Турецкий эксперт по вопросам терроризма и безопасности Абдулла Агар заявил РИА Новости, что политические амбиции Греции, в том числе «изменение баланса сил в Эгейском море», могут обернутся для неё катастрофой.

Агар заявил, что Греция находится под влиянием Запада: он поставляет ей «фрегаты Belharra, подводные лодки Tip-214, истребители Rafale и F-35». Однако стране, прежде чем «изменять баланс сил в Эгейском море в свою пользу», стоит обратиться к опыту Украины, которая также зависима от Запада и стала «пищей для больших рыб». 

Эксперт также добавил, что у Турции хватит военного потенциала, чтобы «противостоять аналогичным вызовам».

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