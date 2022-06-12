Пушков: в Финляндии после вступления в НАТО может появиться ядерное оружие

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12 июня 2022, 09:34

Алексей Пушков, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Российский политик, член Совета Федерации РФ Алексей Пушков полагает, что на территории Финляндии может появиться ядерное оружие. Как объяснил сенатор, Финляндия планирует вступить в НАТО, и членство в альянсе допускает размещение не только военных баз в стране блока, но и ядерного оружия.

Пушков написал по этому поводу пост в своем Telegram-канале. "Правительство Финляндии взяло курс на практически полный разрыв связей с Россией, вывод всех финских компаний с российского рынка и на полную интеграцию в НАТО, допускающую размещение военных баз и даже ядерного оружия", - пишет политик и замечает, что значительные финансовые потери Стокгольмом не принимаются во внимание.

"Это разрыв с политикой добрососедства с Россией, которой в Хельсинки придерживались с 1945 года - 76 лет. За этим стоит идеологическая мотивация, поскольку Финляндия от этого ничего не выиграет, только проиграет. И в плане финансовом, и экономическом, и в плане безопасности", - подытожил Пушков.

В Telegram-канале Пушкова пишут в комментариях, что авиакомпания Финляндии "Finnair - на грани банкротства из-за конфликта на Украине, так как полеты авикомпании в страны Восточной Азии стали на 40% длительнее из-за закрытия воздушного пространства над Россией, и в результате убыток компании с начала 2022 года достиг рекордных 133 миллионов евро.