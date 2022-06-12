Мирошник сообщил о выходе мирных людей с территории химзавода «Азот» в Северодонецке

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12 июня 2022, 07:26 Источник: Леонид Мирошник

Родион Мирошник, фото: vk.com/miroshnik1974

Мирные граждане в субботу, 11 июня, начали выходить с территории химического предприятия "Азот" в Северодонецке. Эту информацию вечером в субботу написал в своем Telegram-канале посол Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник.

Ранее вчера украинские боевики, заблокированные на территории завода "Азот" силами России и ЛНР, потребовали выпустить их в Лисичанск вместе с заложниками.

Мирошник написал вечером, что "через вторую проходную химобъединения Азот стали выходить мирные жители". По сведениям посла, проходная не контролируется украинскими боевиками.

Как сообщил Мирошник, выходящих с "Азота" мирных граждан встречали и отводили "в безопасное место бойцы союзных сил". "Остатки украинских формирований сконцентрированы и удерживают несколько зданий в районе первой проходной. Там возникают периодические перестрелки", - пишет он.

По данным посла ЛНР в РФ на поздний вечер субботы, у украинских боевиков "по-прежнему, в заложниках могут находиться несколько сотен мирных жителей". "По мере сужения кольца вокруг боевиков мирные смогут выйти из своих убежищ. Союзные войска готовят транспорт для эвакуации", - рассказал Мирошник.