Гольфист Вудс стал третьим в истории спортсменом-миллиардером

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11 июня 2022, 22:17 Александр Крохмаль, Журналист

Американский журнал Forbes назвал гольфиста Тайгера Вудса третьим в истории миллиардером-спортсменом.



Ранее были сведения, что миллиардное состояние заработали легендарные баскетболисты Леброн Джеймс и Майкл Джордан. Вудс является пятикратным победителем турниров серии «Мэйджор». В Forbes его состояние оценивают в более, чем 1 миллиард долларов США.

Призовые в гольфе составляют лишь 10% от гигантского заработка Вудса. Основная часть приходится на рекламные контракты с крупными компаниями, такими как Monster Energy, Gatorade, TaylorMade, Nike и Rolex. Более того, гольфисту-титану принадлежит ресторан и ряд связанных с гольфом объединений. По оценкам Forbes, на своём карьерном пике Вудс зарабатывал более 100 млн в год без учёта призовых. С 2003 по 2012 он возглавлял список Forbes среди деятелей спорта.