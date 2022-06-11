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Военный обозреватель Баранец рассказал о новой тактике ВСУ: при отступлении оставлять людей из теробороны, но не кадровых военных

, 14:42 Источник: URA.RU

Военный обозреватель Баранец рассказал о новой тактике ВСУ: при отступлении оставлять людей из теробороны, но не кадровых военных
Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

В тактике украинских военных появился новый элемент, она оставляют людей из территориальной обороны на позициях для прикрытия отступления, которое состоит из опытных кадровых военных. В связи с этим погибает много участников теробороны.

О жертвах среди военнослужащих армии Украины на днях сообщали президент Владимир Зеленский, министр обороны Алексей Резников. Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец рассказал информацию о новой тактике украинских боевиков.

По данным Баранца, когда украинские боевики отступают на позициях, с которых они уходят, оставляют людей из теробороны, которых они называют «мясо», чтобы не жертвовать теми, кто много воевал. Баранец со ссылкой на рассказ священника из Днепра рассказал, что за неделю таких похоронили 700 человек.

Как объяснил в беседе с URA.RU военный обозреватель, Вооруженные силы Украины придерживаются одной тактики — отступать, задерживаясь в промышленных зонах. «Тактика одна — отступая, цепляться за крупные населенные пункты или за любые объекты, которые способствуют быть в обороне. За цементные толстые стены, за заводы, за подполье, за промышленные объекты и прятаться за спинами мирного населения», — подытожил Баранец.

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