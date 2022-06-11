В Сербии с валютой и драгоценностями задержан генерал СБ Украины Наумов, ему грозит до 12 лет лишения свободы

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11 июня 2022, 11:32

Maksim Konstantinov/Globallookpress.com

В Сербии при пересечении границы задержан с американскими долларами и драгоценностями бывший начальник Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины (СБУ) генерал Андрей Наумов.

Информацию о задержании украинского генерала при попытке переправить через границу 20 миллионов долларов и драгоценные камни передал сербский телеканал BTV.

Украинский силовик арестован, помещен в следственный изолятор в Нише. Наумову грозит до 12 лет лишения свободы за контрабанду, - сообщается на сайте rg.ru.

ФАН со ссылкой на МВД Сербии сообщает, что сербская полиция задержала граждан ФРГ и Украины, которые пытались контрабандой перевезти драгоценные камни и валюту через границу с Македонией. Двое подозреваемых в контрабанде задержаны при пересечении границы 8 июня. В их автомобиле было обнаружено два изумруда, 607 тысяч евро и 124 тысяч долларов.

Генерал Андрей Наумов был начальником Главного управления внутренней безопасности СБУ до 23 февраля 2022 года. Президент Украины Владимир Зеленский в начале апреля лишил Наумова генеральского звания. По данным СМИ, Зеленский уволил его из СБУ еще в июле 2021 года в связи с подозрениями в участии в контрабандных схемах.

Незадолго до начала спецоперации России на Украине он вместе с главой СБУ Иваном Бакановым покинул страну. Предположительно, они увезли с собой около двух миллиардов долларов наличными.

Месяц назад Баканов вернулся на Украину, а Наумов продолжил приобретение недвижимости в Европе.