Алексей Резников заявил, что Украина может победить «всех в Европе — немцев, французов, англичан, но только не русских»

Аргументы Недели → В мире 13+

11 июня 2022, 10:51 Источник: Свободная пресса

Алексей Резников, фото с сайта Минобороны Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников практически признал поражение Вооруженных сил Украины, которым весь Запад после начала специальной военной операции России поставляет вооружение.

Автор издания "Свободная пресса" Александр Ситников написал, что глава Минобороны Украины, образно говоря, высморкался в руку Запада, дающей ВСУ оружие.

Ситников прокомментировал выступление Резникова 9 июня, который сказал: "Мы уже получили, купили на рынке, изготовили и передали Вооруженным силам Украины значительное количество оружия" и отметил, что такого количества вооружения "было бы достаточно для победоносной оборонительной операции против любой армии в Европе, но не против России".

Украинский министр, по сути, признал поражение ВСУ в конфликте с ВС России, сказав что армия Украины легко разгромила бы всех в Европе, в том числе Бундесвер, французские Вооруженные силы, войска Соединенного Королевства, но не Россию.

По словам Ситникова, теперь на Украине думают, что хотел этим сказать глава украинского оборонного ведомства: "Неужели в Незалежной третья армия в мире… или Резников готовит почву для сдачи территорий?"

Резников на этой неделе заявил, что Украине очень срочно нужно тяжелое вооружение. По его словам, Украина стремится получить значительное количество РСЗО образца НАТО и боеприпасов к ним хочет обеспечить полное замещение некоторых существующих калибров советского образца на платформы, распространенные в странах НАТО. В Киеве намерены значительно повысить эффективность на поле боя; привлечь сотни единиц тяжёлой бронетехники, без которой невозможно эффективное украинское контрнаступление. Также Резников заявил о желании получить боевые самолеты и средства ПВО/ПРО, - сообщает портал Украина.ру.