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Венедиктова заявила, что Украина расследует более 16 тысяч уголовных дел против российских военных

, 08:51 Источник: ТАСС

Венедиктова заявила, что Украина расследует более 16 тысяч уголовных дел против российских военных
Ирина Венедиктова, фото из открытых источников

Украина расследует 16 486 уголовных дел, возбужденных против российских военнослужащих. Эту информацию в эфире канала "Украина-24" в пятницу заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Завтра их будет на 200 больше. Мы не можем их не открывать", - отметила глава надзорного ведомства Украины.
По сведениям украинского генпрокурора, на данный момент по этим делам числятся 111 подозреваемых, и восемь дел переданы в суд, находятся на рассмотрении.

Ирина Венедиктова также заявила, что еще 623 подозреваемых проходят по делам "преступление агрессии". Она отметила, что это российские "топ-чиновники, политики, военные" и медийные персоны, которые находятся в России. По данным генпрокурора, к ним будет применяться специальный механизм заочных расследований.

23 мая суд в Киеве приговорил российского гражданина, военнослужащего Вооруженных сил РФ Вадима Шишимарина к пожизненному тюремному заключению. Его обвинили в убийстве мирного жителя Сумской области.

31 мая суд в Полтавской области приговорил к 11,5 года лишения свободы российских военнослужащих Александра Бобыкина и Александра Иванова. Их обвинили в обстреле жилых домов в Харьковской области из РСЗО "Град". Венедиктова допустила возможность обмена Шишимарина.

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