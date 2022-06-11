Венедиктова заявила, что Украина расследует более 16 тысяч уголовных дел против российских военных

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11 июня 2022, 08:51 Источник: ТАСС

Ирина Венедиктова, фото из открытых источников

Украина расследует 16 486 уголовных дел, возбужденных против российских военнослужащих. Эту информацию в эфире канала "Украина-24" в пятницу заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Завтра их будет на 200 больше. Мы не можем их не открывать", - отметила глава надзорного ведомства Украины.

По сведениям украинского генпрокурора, на данный момент по этим делам числятся 111 подозреваемых, и восемь дел переданы в суд, находятся на рассмотрении.

Ирина Венедиктова также заявила, что еще 623 подозреваемых проходят по делам "преступление агрессии". Она отметила, что это российские "топ-чиновники, политики, военные" и медийные персоны, которые находятся в России. По данным генпрокурора, к ним будет применяться специальный механизм заочных расследований.

23 мая суд в Киеве приговорил российского гражданина, военнослужащего Вооруженных сил РФ Вадима Шишимарина к пожизненному тюремному заключению. Его обвинили в убийстве мирного жителя Сумской области.

31 мая суд в Полтавской области приговорил к 11,5 года лишения свободы российских военнослужащих Александра Бобыкина и Александра Иванова. Их обвинили в обстреле жилых домов в Харьковской области из РСЗО "Град". Венедиктова допустила возможность обмена Шишимарина.