Зеленский не поддержал петицию с просьбой отменить запрет на выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет

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11 июня 2022, 07:45 Источник: РБК

Владимир Зеленский, IMAGO/Florian Gaertner/globallook.com

Президент Украины Владимир Зеленский не поддержал петицию украинских граждан с просьбой отменить запрет на выезд из страны мужчин от 18 до 60 лет. Ответ на обращение опубликован на сайте украинского президента.

В нем Зеленский заявил, что "мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать Украину в связи с введением военного положения на фоне российской спецоперации".

Украинский лидер заявил, что власти отменят эти ограничения после окончания "действия военного положения", - передает РБК.

Зеленский подчеркнул, что в соответствии с Конституцией Украины право свободно покидать территорию страны может быть ограничено в условиях военного или чрезвычайного положения.

Обращение к Зеленскому с просьбой отменить запрет на выезд мужчин с Украины и ввести приоритет призыва для добровольцев было опубликовано на его сайте в мае и набрало необходимые 25 тысяч голосов, что его рассмотрел президент.

Зеленский, комментируя петицию, сказал, что обращение надо передать на рассмотрение не президенту, а матерям и отцам погибших украинских солдат.