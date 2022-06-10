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Авария на американском заводе СПГ вызвала резкий рост цен на данный вид сырья

, 22:44 , Журналист Источник: kommersant.ru

Авария на американском заводе СПГ вызвала резкий рост цен на данный вид сырья
pixabay.com

Резкий рост цен на основных торговых мировых площадках вызвала авария на одном из крупнейших заводов по производству сжиженного газа в США – Freeport LNG. Пострадавших, при этом, не обнаружилось. Из-за закрытия, как минимум, на три недели производства в штате Техас, на которое приходится около 20% американской переработки газа, с рынка может уйти почти 1 миллион тонн СПГ. Мощности завода позволяют перерабатывать до 2.1 млрд кубических футов газа в сутки и при полной мощности экспортировать 15 млн т сжиженного газа в год.

На фоне произошедшего стоимость июльских фьючерсов на СПГ по индексу TTF на территории Европы за вчерашний день взлетела почти на 16%, выйдя за 1000 долларов США за 1 тысячу кубометров. Именно эту информацию предоставляют общественности биржи ICE. До этого момента с начала весны 2022 года стоимость СПГ снижалась и за первую неделю июня опустилась ниже 900 долларов США за 1 тысячу кубометров. 8 июня она достигла минимума с конца февраля в 878.5 долларов США за тысячу кубометров.

В то же самое время на внутреннем рынке Соединённых Штатов цены пошли вниз с учётом сокращения экспорта газа из-за аварии. Эти данные указываются в «Альфа-капитале». Впрочем, после первого шока котировки снизились и в Европе, вернувшись к уровню ниже 950 долларов США за 1 тысячу кубометров. Реакция трейдеров из Европы объясняется тем, что именно с помощью СПГ в ЕС рассчитывают компенсировать возможное снижение поставок российского трубопроводного газа на фоне ситуации вокруг Украины.

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