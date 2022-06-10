Авария на американском заводе СПГ вызвала резкий рост цен на данный вид сырья

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10 июня 2022, 22:44 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

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Резкий рост цен на основных торговых мировых площадках вызвала авария на одном из крупнейших заводов по производству сжиженного газа в США – Freeport LNG. Пострадавших, при этом, не обнаружилось. Из-за закрытия, как минимум, на три недели производства в штате Техас, на которое приходится около 20% американской переработки газа, с рынка может уйти почти 1 миллион тонн СПГ. Мощности завода позволяют перерабатывать до 2.1 млрд кубических футов газа в сутки и при полной мощности экспортировать 15 млн т сжиженного газа в год.

На фоне произошедшего стоимость июльских фьючерсов на СПГ по индексу TTF на территории Европы за вчерашний день взлетела почти на 16%, выйдя за 1000 долларов США за 1 тысячу кубометров. Именно эту информацию предоставляют общественности биржи ICE. До этого момента с начала весны 2022 года стоимость СПГ снижалась и за первую неделю июня опустилась ниже 900 долларов США за 1 тысячу кубометров. 8 июня она достигла минимума с конца февраля в 878.5 долларов США за тысячу кубометров.

В то же самое время на внутреннем рынке Соединённых Штатов цены пошли вниз с учётом сокращения экспорта газа из-за аварии. Эти данные указываются в «Альфа-капитале». Впрочем, после первого шока котировки снизились и в Европе, вернувшись к уровню ниже 950 долларов США за 1 тысячу кубометров. Реакция трейдеров из Европы объясняется тем, что именно с помощью СПГ в ЕС рассчитывают компенсировать возможное снижение поставок российского трубопроводного газа на фоне ситуации вокруг Украины.