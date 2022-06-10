Запрещёнка: Запад продолжает покупать российские санкционные углеводороды

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10 июня 2022, 20:04

США ввели запрет на приобретение российских углеводородов, что рекомендовали сделать и европейским коллегам. Однако российская нефть продолжает поступать в американские порты. Чтобы американский потребитель не возмущался катастрофическим ростом цен на бензин и солярку, можно и пренебречь запахом российской нефти, впрочем, она ничем особенным кроме нефти и не пахнет.



Доходит до анекдотичного, что на рынке появилась латвийская и индийская нефть. На самом деле в танкерах под флагами этих стран едет в Европу и Америку российская нефть. Схема такова. После объявления санкций Россия начала переориентироваться на азиатские рынки. Индия стала закупать её в три раза больше, но с 20%-ной скидкой. После перегрузки и переработки она уже под своими флагами отправляет её в США, имея на этом неплохую маржу. Выгодно от этого и России - не придётся консервировать скважины, да и оставшейся прибыли достаточно, чтобы окупить себестоимость и ещё отложить денег про запас.



Часть российской нефти пиратским путём в морях перегружается из российских танкеров в другие, перемешивается с нефтью других стран и - вуаля, определить её происхождение очень сложно, да и не нужно это самим учредителям санкций, они же не самоубийцы, чтобы устраивать в своих странах энергетический коллапс.



Доверчивые европейцы поначалу взяли «под козырёк» перед старшим братом, но потом и сами стали закрывать глаза на происхождение доставленной им нефти. Европу без того штормит от беженцев, цен на газ, а тут ещё и бензин подорожает... Избиратели долго этого терпеть не будут, несмотря на декларации «наказать агрессора». У Европы сейчас нет альтернативы российской нефти. Словакия в зависимости на 100%, Финляндия - на 80, Польша — на 63, Венгрия — на 58, а Чехия — на 50.



Но президент США Байден на днях допустил, что будет закупать российскую нефть по сниженной цене, чтобы России оставалось лишь на покрытие своих убытков. Но это предложение на официальном уровне в Москве сразу же отвергли. Только рыночная цена.



Эксперты говорят, что Европа может заменить российскую нефть ближневосточной, азербайджанской, туркменской, норвежской, но на это нужны месяцы для модернизации нефтеперерабатывающих заводов, которые сейчас могут работать только с российской нефтью. Это ещё и дополнительные расходы. Так что пока Европа и США довольствуются смесями, где российской нефти меньше 50%, а это уже не считается нарушением санкций.



