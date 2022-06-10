Артиллерист из ДНР с позывным «Шева» сообщил, что украинские военные испытывают «снарядный голод» под Лисичанском

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10 июня 2022, 13:54 Источник: РИА Новости

фото: vk.com/dnr_online_su

Артиллеристы армии Украины испытывают снарядный голод на лисичанском направлении, где наступают российские военные вместе с союзными армиями ЛНР и ДНР. Об этой проблеме украинских военных рассказал артиллерист 1-й Славянской бригады ДНР с позывным "Шева", - передает РИА Новости.

Военные этой бригады оказывают поддержку военным ЛНР. Они прикрывает пехотные части при наступлении на Лисичанск со стороны города Попасная. "Шева" доказывает свое предположение: "Когда все только начиналось, у них артиллерия практически не замолкала. На данный момент ощутима только дальнобойная артиллерия, "Ураганы", а что-то поменьше – у них проблема с боекомплектом, чувствуется снарядный голод".

Артиллерист рассказал, что его подразделение работает с очень эффективными в борьбе с противником дальнобойными орудиями Д-30. По его словам, работа ведется точно, у украинских военных "нет шансов".