Продовольственный кризис на Украине может разразиться осенью

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10 июня 2022, 11:55

С территории страны продолжает вывозиться зерно, однако транспортных коридоров через Молдавию недостаточно. Вывозить морским путём, через Одессу и Николаев, пока нельзя – порты заминированы. Более того, главы обоих городов выступают категорически против разминирования, опасаясь нападения России.



Глава МИД РФ Сергей Лавров на конференции в Турции сообщил, что Российская Федерация препятствовать проходу судов не будет. Тем не менее украинские власти остаются на своей позиции. Они не готовы начать разминирование портов, поскольку опасаются «высадки российского десанта». На Западе считают, что выйти танкерам с зерном мешает флот РФ.



Аналитик ИК «Восточные ворота» Александр Тимофеев считает ситуацию с минированными портами манипуляционной. Прогнозов на будущий украинский урожай нет: неясно, сколько зерна вывезли, и сколько удастся собрать в нынешнем году. К тому же из страны вывозится даже семенной фонд, что ухудшает прогнозы на будущее.