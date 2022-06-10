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На границе Украины и Молдавии очереди большегрузов, один водитель скончался

, 10:43

На границе Украины и Молдавии очереди большегрузов, один водитель скончался

Ситуация на украинско-молдавской границе продолжает оставаться сложной. Из Украины вывозят подсолнечное масло и зерно. В приграничных зонах скопилась масса большегрузов, которые простаивают по нескольку дней, один водитель-дальнобойщик умер. Правительство Молдавии обсуждает данный вопрос, таможенники договорились ускорить процедуру.

Проблема возникла из-за отсутствия возможности вывозить грузы морским путём. Ранее Украина транспортировала продовольствие по морю, сейчас пришлось искать альтернативные варианты. Экспорт пшеницы был организован через Молдавию и Румынию, однако контрольно-пропускные пункты на границах не справляются с транспортным потоком.

Дунай стал альтернативой Чёрному морю, однако пропускная способность молдавско-румынских КПП оставляет желать лучшего. Власти Молдавии заявили о совместной с иностранными коллегами работе над решением проблемы. Они заявляют, что достигнута возможность пропускать ежедневно через границу 150 грузовиков. При этом реальный трафик составляет 400 большегрузов в сутки.

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