На границе Украины и Молдавии очереди большегрузов, один водитель скончался

Ситуация на украинско-молдавской границе продолжает оставаться сложной. Из Украины вывозят подсолнечное масло и зерно. В приграничных зонах скопилась масса большегрузов, которые простаивают по нескольку дней, один водитель-дальнобойщик умер. Правительство Молдавии обсуждает данный вопрос, таможенники договорились ускорить процедуру.
Проблема возникла из-за отсутствия возможности вывозить грузы морским путём. Ранее Украина транспортировала продовольствие по морю, сейчас пришлось искать альтернативные варианты. Экспорт пшеницы был организован через Молдавию и Румынию, однако контрольно-пропускные пункты на границах не справляются с транспортным потоком.
Дунай стал альтернативой Чёрному морю, однако пропускная способность молдавско-румынских КПП оставляет желать лучшего. Власти Молдавии заявили о совместной с иностранными коллегами работе над решением проблемы. Они заявляют, что достигнута возможность пропускать ежедневно через границу 150 грузовиков. При этом реальный трафик составляет 400 большегрузов в сутки.
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