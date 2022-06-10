Олег Крючков: Крым с освобождением южных регионов Украины обрел статус транзитной территории

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10 июня 2022, 08:23 Источник: РИА Новости

Крымский мост, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Олег Крючков заявил об изменении статуса территории Крыма. Советник главы республики по информационной политике рассказал, что Крым с освобождением южных украинских областей и разблокированием транспортных магистралей обрел статус транзитной территории.

"Транспортной блокады со стороны Украины больше нет", - подчеркнул советник главы Крыма Сергея Аксенова.

По информации Крючкова, у Крыма сейчас есть две транспортные артерии: Крымский мост на востоке и разблокированные автомобильные и железнодорожные дороги на севере, которые гарантируют транспортное сообщение с Херсонской и Запорожской областями, а также ДНР и ЛНР.