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Олег Крючков: Крым с освобождением южных регионов Украины обрел статус транзитной территории

, 08:23 Источник: РИА Новости

Олег Крючков: Крым с освобождением южных регионов Украины обрел статус транзитной территории
Крымский мост, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Олег Крючков заявил об изменении статуса территории Крыма. Советник главы республики по информационной политике рассказал, что Крым с освобождением южных украинских областей и разблокированием транспортных магистралей обрел статус транзитной территории.

"Транспортной блокады со стороны Украины больше нет", - подчеркнул советник главы Крыма Сергея Аксенова.

По информации Крючкова, у Крыма сейчас есть две транспортные артерии: Крымский мост на востоке и разблокированные автомобильные и железнодорожные дороги на севере, которые гарантируют транспортное сообщение с Херсонской и Запорожской областями, а также ДНР и ЛНР.

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