Исламисты объявили войну Индии из-за неосторожных слов о пророке Мухаммеде

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9 июня 2022, 21:58 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Запрещённая в РФ террористическая организация «Аль-Каида»*, похоже, вознамерилась объявить войну Индии и нарушить хрупкий мир между мусульманами и индуистами. А это уже означает, что страну могут ждать тяжёлые потрясения. Группировка обещает провести теракты в Дели, Мумбаи и других индийских городах. Они объясняют свои действия «защитой чести пророка». «В ответ на оскорбления сердца мусульман всего мира обливаются кровью и наполняются чувством мести и возмездия», - говорится в заявлении экстремистов.

Новые угрозы в адрес Индии стали ответом на очень неосторожное высказывание представителя правящей индийской партии «Бхаратия джаната парти» Нупур Шармы в ходе теледебатов 26 мая на новом телеканале Times Now. Реплика госпожи Шармы, в которой упоминался пророк Мухаммед, прозвучала в ходе полемики об отношении к богу в индуизме и исламе, а также о трактовке вопросов брака и семьи в обеих религиях. Несмотря на некоторую фривольность 37-летней выпускницы Лондонской школы экономики, никаких прямых выпадов в адрес пророка Мухаммеда в её выступлении не звучало. Индийские мусульмане не отреагировали агрессивно на её речи. Никакого мощнейшего резонанса за этим не последовало.

Но за пределами Индии разразилась настоящая «буря». Не только террористы обвинили индийского политика в оскорблении веры, но и представители мусульманских стран, где исламизм осуждается. В МИД Исламской республики Иран был вызван посол Индии в Тегеране, которому вручили ноту протеста. Президент Пакистана Ариф Алви обвинил соседнее государство в «исламофобии». В Афганистане, находящимся под контролем запрещённой в РФ террористической организации «Талибан»,* высказывания Нупур Шармы тоже осудили. Потому пытаясь как можно скорее закончить скандал, правящая индийская партия приостановила членство в ней виновницы конфликта.

В свою очередь индийский МИД выразил протест против обвинений, посыпавшихся на страну. А сама Нупур Шарма решила извиниться за неосторожные слова. В своём Twitter она написала, что решительно отказывается от своего заявления. Она также указала на то, что её слова на теледебатах стали рефлекторной реакцией на издевательские замечания в адрес Шивы, одного из Триады Главных божеств (Тримурти) индуистского пантеона.