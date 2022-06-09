Суздальцев: подписавший указ о санкциях в отношении Путина Зеленский потерял возможность для переговоров с президентом России

Украинский президент Владимир Зеленский, подписав указ о введении санкций в отношении российского президента Владимира Путина, сам лишил себя возможности для встречи и переговоров с президентом России.
Украинские санкции в отношении Путина и высокопоставленных российских чиновников прокомментировал в интервью РИА Новости политолог, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
9 июня стало известно, что Зеленский подписал указ, которым вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о применении персональных санкций в отношении российского лидера Владимира Путина.
По информации эксперта Суздальцева, введение санкций "говорит о том, что иностранные кураторы Киева поняли, что встречи Путина и Зеленского все-таки не будет".
"Когда все руководство находится под санкциями, какие могут быть переговоры? Они сами себе объявили невозможность для какого-то диалога", - подытожил политолог.