Суздальцев: подписавший указ о санкциях в отношении Путина Зеленский потерял возможность для переговоров с президентом России

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9 июня 2022, 21:01 Источник: РИА Новости

Андрей Суздальцев, фото из соцсети

Украинский президент Владимир Зеленский, подписав указ о введении санкций в отношении российского президента Владимира Путина, сам лишил себя возможности для встречи и переговоров с президентом России.

Украинские санкции в отношении Путина и высокопоставленных российских чиновников прокомментировал в интервью РИА Новости политолог, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

9 июня стало известно, что Зеленский подписал указ, которым вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о применении персональных санкций в отношении российского лидера Владимира Путина.

По информации эксперта Суздальцева, введение санкций "говорит о том, что иностранные кураторы Киева поняли, что встречи Путина и Зеленского все-таки не будет".

"Когда все руководство находится под санкциями, какие могут быть переговоры? Они сами себе объявили невозможность для какого-то диалога", - подытожил политолог.