Приговоренный в ДНР к смертной казни британский наёмник заявил о пьянстве в армии Украины и плохой подготовке военных

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9 июня 2022, 20:17

Эйден Аслин и Шон Пиннер, фото: паблик "Народные новости" во Вконтакте

Приговоренный в ДНР к смертной казни британский наёмник Эйден Аслин заявил о пьянстве в армии Украины и плохой подготовке военных. Это пленному наёмнику запомнилось особенно.

В интервью корреспонденту RT Роману Косареву подданный Великобритании рассказал, что считает низким уровень профессиональной подготовки украинских военнослужащих.

«Вспоминаю, однажды мы заступали на позиции вместо армейского подразделения... Мы встретили бойца, от которого несло алкоголем, он был пьян в стельку. Военный не помнил безопасного пути до позиции, чуть не угодил в растяжку», - рассказывал наёмник до вынесения приговора.

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) в четверг вынес приговор троим иностранным наемникам, обвиненным в участии в боевых действиях в составе вооруженных формирований Украины, в том числе Шону Пиннеру и Эйдену Аслину.