Зеленский ввел санкции против 236 российских вузов, среди которых МГУ, МГТУ имени Баумана, СПБГУ и 261 ректора

Аргументы Недели → В мире 13+

9 июня 2022, 19:35 Источник: РИА Новости

В. Зеленский, фото из соцсети vk.com/volodymyr_zelensky

Украинский президент Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против 236 российских вузов, в том числе МГУ, МГТУ имени Баумана, Санкт-Петербургского университета. Текст указа опубликован на сайте офиса президента Украины.

Ограничения, среди которых "прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами", вводятся со дня опубликования указа и бессрочно.

Зеленский также ввел санкции введены в отношении ректоров вузов РФ. В списке 261 фамилия. Под санкции попали ректоры МГУ Виктор Садовничий, МГТУ Анатолий Александров, первого Московского государственного медуниверситета Петр Глыбочко, Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Алексей Демидов.

Среди ограничений - блокирование активов, предотвращение вывода капиталов из Украины, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, лишения украинских государственных наград, запрет въезда в Украину.

Зеленский подписал указ о санкциях против Владимира Путина, Михаила Мишустина, российских министров и высокопоставленных чиновников.

31 мая сообщалось, что Владимир Зеленский заявил президенту Турции Реджепу Эрдогану, что хочет провести встречу с Владимиром Путиным. Об этом рассказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Перед этим Эрдоган по отдельности созванивался с Путиным и с Зеленским.