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Украинская беженка потребовала, чтобы хозяйка кафе «Россия» в Берлине сменила название и пригрозила: придут украинцы и разнесут

, 16:35

Украинская беженка потребовала, чтобы хозяйка кафе «Россия» в Берлине сменила название и пригрозила: придут украинцы и разнесут
pxhere.com

В Берлине украинская беженка устроила скандал в кафе «Россия». Украинка пригрозила хозяйке кафе, что если название и вывески в цветах флага Российской Федерации не сменят, то придут другие беженцы из Украины и разгромят заведение.

«...какой ужас! Как можно было кафе "Россия" открыть в Берлине? Вам не стыдно?» — обратилась к хозяйке кафе украинка. Видеозапись инцидента в берлинском кафе «Россия» показал телеканал «Россия 24».

Ролик, вероятно, сняла сама украинская гражданка. Она потребовала у хозяйки кафе, держащей маленького ребенка на руках переименовать заведение. Ресторатор начала объяснять, что с этим названием работает 10 лет и символизирует дружбу между народами, ничего менять из-за ситуации на Украине никто не намерен.

«Смотрите, пока вас не побили тут. Украинцы придут и ... вашу контору полностью», — пригрозила посетительница, отметив, что у нее самой на это нет сил.

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