Власти Молдавии и Румынии говорят о необходимости модернизации молдавской армии, Гагаузия и Приднестровье выступают против. Кишинёвский и бухарестский министры обороны обсудили данный вопрос в румынской столице, одновременно своё мнение высказали ведущие политики обоих государств. Виталие Маринуца, экс-глава Минобороны РМ, считает, что надо объединяться с Румынией, вступать в НАТО, при этом признаёт, что против такого шага настроено большинство населения Молдавии.
Руководство Гагаузской автономии выступает против альянса и модернизации национальной армии. Председатель парламента Дмитрий Константинов считает, что воевать Молдавии не с кем, усиливать можно только пограничные войска. Негативно к поставкам западного вооружения на территорию Молдовы относятся и в Приднестровье. Виталий Игнатьев, возглавляющий МИД непризнанной республики полагает, что агрессия будет направлена в их сторону.
Председатель молдавского парламента Игорь Гросу настаивает на необходимости перевооружения, о чём заявил в ходе недавней встречи своему румынскому коллеге Иону-Марчелу Чолаку. Последний выразил несогласие, ссылаясь на нейтралитет и суверенитет РМ, закреплённые в Конституции, а также существующую защиту республики со стороны Румынии. Дебаты по вопросу модернизации вооружённых сил Молдавии продолжаются, и пока неясно, какое решение будет принято.
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