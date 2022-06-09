Пушков сравнил названного читателями Time самым влиятельным человеком в мире президента Украины Зеленского с Леди Гагой

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9 июня 2022, 15:20 Источник: Свободная пресса

Леди Гага, фото: vk.com/hausofgaga

Российский политик, член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал признание читателями американского издания Time самым влиятельным человеком 2022 года президента Украины Владимира Зеленского.

Сенатор при этом вспомнил популярную американскую певицу Леди Гагу и написал в своем Telegram-канале пост, отметив, что читатели Time искажают значение термина, используя его в значении «распиаренный», «находящийся на виду», хотя на самом деле это вообще не означает способность влиять на течение событий, - сообщает «Свободная пресса».

«Этот журнал и его читатели как-то включили в число "самых влиятельных" в мире и Леди Гагу в ее платье из мясных обрезков. Разве что в этом смысле — рядом с Леди Гагой…», — пишет Алексей Пушков.