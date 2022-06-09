Российско-китайские учения в Тихом океане показали, что господство США на планете носит условный характер

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9 июня 2022, 09:36

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон готов поддержать Тайвань на случай возможного военного конфликта с Китаем. И сразу после этого многие страны региона перешли к активным действиям. Например, Северная Корея запустила 9 баллистических ракет в сторону Японии. Китай поднял в воздух истребители, а Россия устроила морские манёвры в составе 20 кораблей.



Основная боевая задача примерно была схожей с той, которая отрабатывалась на похожих учениях весной текущего года. Тогда по легенде российские корабли должны были выдворить американскую субмарину из российских территориальных вод в акватории Охотского моря. Тем более, что там участились провокации с участием самолётов ВВС США.



Пока речь идёт лишь об учениях, однако стали появляться и конспирологические гипотезы. Одна из них не исключает военное противостояние между Китаем и Тайванем. Юридически Москва и Пекин не являются военными союзниками. Тем не менее уже долго существует стратегическое партнёрство между двумя странами. К примеру, не так давно российские и китайские самолёты совместно участвовали в патрулировании Восточного и Южно-Китайского морей, а также отдельных участков Тихого океана.



И Россия и Пекин в один голос говорят, что их учения не несут какой-либо угрозы третьим странам. Тем не менее манёвры должны показать Вашингтону, что его господство на планете носит условный характер.