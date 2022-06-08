Минобороны России заявило о подготовке боевиков ВСУ к обстрелу приграничных районов РФ из Сумской области

Военизированные группировки Украины готовятся нанести удар по граничащим районам России из тяжёлой артиллерии. Такое сообщение сделал глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«По имеющейся достоверной информации, сотрудниками СБУ готовится очередная провокация с применением опасных химических веществ. Согласно замыслу «киевских сценаристов», по приграничным районам России подразделения ВСУ нанесут артиллерийские удары из населённых пунктов Сумской области», — цитирует слова военного РИА Новости.
Также уточняют, что ответное открытие огня повлечёт за собой действия украинских спецслужб, которые планируют распылить сильнодействующие ядовитые вещества.