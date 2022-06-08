Президент Никарагуа Ортега позволил временное присутствие российских войск на своей территории

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8 июня 2022, 20:30

ВС России, MOD Russia/ GlobalLookPress.com

Российские войска теперь могут присутствовать на территории Никарагуа. Такое решение принял президент страны Даниэль Ортега, подписав разрешение на временный ввод военных из РФ и других стран в гуманитарных целях. Информацию сообщает РИА Новости.

«Разрешается транзит и остановка на территории страны военных, кораблей и воздушных судов стран, входящих в конференцию вооруженных сил Центральной Америки (Гватемалы, Сальвадора, Гондураса, Доминиканы), США, России, Мексики, Венесуэлы, Кубы для взаимного обмена и гуманитарной поддержки во взаимных интересах в чрезвычайных ситуациях», − значится в указе президента Ортеги.

Согласно принятому властями Никарагуа решению, военный российской армии могут участвовать в учениях гуманитарного характера, в поиске и спасении людей, а также в учениях по борьбе с морской преступностью. Отмечается, что разрешение будет действовать во второй половине текущего года.

Как сообщалось ранее, Никарагуа поддержала решение властей и народа в ДНР и ЛНР стать частью Российской Федерации. Ортега подчеркнул, что признанные Россией республики с 2014 года не признавали пришедших к власти на Украине в результате переворота и продолжали борьбу.