В Минфине США заявили о смягчении санкций против Кубы

В Министерстве финансов Соединённых Штатов Америки заявили о внесении нескольких исключений в санкционные ограничения, которые ранее ввели против Кубы.
В частности, как сообщает РИА Новости, американское ведомство допустило групповые образовательные поездки и поездки для участия в конференциях. Отменён также лимит на денежные переводы родственникам.
Ранее Минтранс США отменил введённые администрацией Дональда Трампа ограничения на авиасообщение с Кубой. Они касались регулярных и чартерных рейсов между странами.