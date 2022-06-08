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Аргументы Недели В мире 13+

В Минфине США заявили о смягчении санкций против Кубы

, 18:54

В Минфине США заявили о смягчении санкций против Кубы
Куба/ сайт посольства в США

В Министерстве финансов Соединённых Штатов Америки заявили о внесении нескольких исключений в санкционные ограничения, которые ранее ввели против Кубы.

В частности, как сообщает РИА Новости, американское ведомство допустило групповые образовательные поездки и поездки для участия в конференциях. Отменён также лимит на денежные переводы родственникам.

Ранее Минтранс США отменил введённые администрацией Дональда Трампа ограничения на авиасообщение с Кубой. Они касались регулярных и чартерных рейсов между странами.

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