В Минфине США заявили о смягчении санкций против Кубы

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8 июня 2022, 18:54

Куба/ сайт посольства в США

В Министерстве финансов Соединённых Штатов Америки заявили о внесении нескольких исключений в санкционные ограничения, которые ранее ввели против Кубы.

В частности, как сообщает РИА Новости, американское ведомство допустило групповые образовательные поездки и поездки для участия в конференциях. Отменён также лимит на денежные переводы родственникам.

Ранее Минтранс США отменил введённые администрацией Дональда Трампа ограничения на авиасообщение с Кубой. Они касались регулярных и чартерных рейсов между странами.