Экс-президент Франции Франсуа Олланд и актриса Жюли Гайе бракосочетались

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8 июня 2022, 05:10 Наталья Копосова

Это первый брак Франсуа Олланда, который уже является отцом 4 детей, рожденных его бывшей спутницей жизни Сеголен Руаяль, с которой он не был женат.

Бывший президент Республики Франсуа Олланд и его спутница актриса Жюли Гайе тайно поженились в субботу в ратуше Тюля в Коррезе. Они «поженились наедине», уточнила мэрия, сообщая об этом газете La Montagne.

Мэр Коррез Бернар Комб заключил брак своего друга Франсуа Олланда, которого он сменил на посту главы муниципалитета в 2008 году.

В 67 лет это первый брак Франсуа Олланда, который уже является отцом 4 детей совместно с Сеголен Руаяль.



В свою очередь актриса Жюли Гайе, разведенная в 2006 году с Сантьяго Амигорена, мать двоих мальчиков, накануне, 3 июня, в Тюле отметила свое 50-летие.

Пара, чей роман был раскрыт в 2014 году журналом Closer, купила дом на холмах Тюля в 2018 году. Бывший депутат от Корреза, а затем президент Совета департамента, Франсуа Олланд регулярно останавливается со своей семьей в Тюле, где он голосует. В течение последних нескольких недель он объезжал департамент, в частности, чтобы поддержать кандидатов-социалистов на выборах в законодательные органы.