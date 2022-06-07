Могут ли россиян отключить от YouTube

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7 июня 2022, 18:03

Российские пользователи YouTube ощутили на себе ряд ограничений, введённых Роскомнадзором. Но пока неудобства превратились только в плюсы, поскольку отсутствует хотя бы та же реклама, которая многих раздражает. Но что будет, если скорость загрузки контента вдруг упадёт и возможно ли такое вообще? Тем более что в РФ допускают и полную блокировку ресурса.



Однако замедление скорости передачи данных может быть обусловлено и политикой самой Google. Не так давно стало известно, что некоторых крупных российских провайдеров лишили возможности пользоваться серверами Google Glodal Cache (GGC). Именно они отвечают за скорость загрузки продуктов американской корпорации. Там же сохраняются некоторое время и просмотренные другими пользователями ролики.



Если дело касается отключения GGC только у нескольких провайдеров, то пользователи вряд ли ощутят это. Однако в случае, когда явление приобретёт массовый характер, скорость действительно упадёт вследствие определённых нюансов передачи данных. Поэтому операторам придётся изыскивать альтернативные технологические возможности. Однако пока речи о массовом отключении от GGC не идёт.



