Германия вследствие антироссийских санкций может потерять лидерство в ЕС

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7 июня 2022, 17:47

Такое предположение сделал глава правительства Саксонии Михаэль Кремчер. По словам политика, Германия находится во главе европейского локомотива во многом благодаря импорту российских энергоносителей. Более того, Берлин наряду с Францией и Нидерландами входит в тройку лидеров по объёму закупок.



Так, ежегодное потребление немцами нефти составляет от 80 до 90 миллионов тонн. Из нескольких НПЗ два работают исключительно благодаря нефтепроводу «Дружба». Для этих производственных мощностей теоретически можно найти замену, однако это выйдет значительно дороже. Кроме того, далеко не всякая нефть вследствие своих химических свойств может быть взята в переработку. Поэтому придётся смешивать разные сорта «чёрного золота», что выльется ещё в одну статью затрат. Совсем уже радикальный вариант – перепрофилирование производства.



Неутешительна для Германии и ситуация с газом. На выработку электроэнергии и отопления уходит от 15,5 до 50 процентов. В случае введения эмбарго на поставки из России «голубое топливо» можно заменить углём. Но импорт его из РФ с августа прошлого года в ЕС запрещён. Поэтому придётся искать другие страны в качестве партнёров. Поэтому Кремчер и другие эксперты говорят о том, что прежде чем отказываться от российских поставок Германии придётся разработать альтернативную стратегию энергобезопасности. В противном случае Берлин потеряет экономическое первенство в ЕС.



