США создадут против Китая «Китайский дом»

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7 июня 2022, 16:23

Американский Госдепартамент создаёт новую структуру для конкурирования с Китаем. Энтони Блинкен, госсекретарь США, заявил, что так называемый «китайский дом» необходим для контроля и сдерживания главного соперника Штатов на мировой арене. Штат дипмиссий и Госдепа США будет расширен за счёт специалистов по Китаю. Китаеведы должны будут в разных странах наблюдать за действиями КНР, отслеживая усиление её присутствия. Блинкен подчеркнул, что новые сотрудники – не разведчики, а цель новой структуры – конкуренция, а не конфликты.



Инициатива госсекретаря не нова: в СССР была создана аналогичная служба после ухудшения взаимоотношений с Китаем. Поскольку источников информации о КНР у советской власти в 60-х гг практически не стало, в посольствах СССР была введена должность специалиста по Китаю. США сейчас находятся в похожей ситуации из-за собственной шпиономании и последствий пандемии. Посещать КНР американцам затруднительно, двухсторонние связи в сферах образования и науки практически разорваны.



Определяя Китай как основного геополитического противника, США остро нуждаются в информации, поэтому многие американские политики одобряют реформу Блинкена. Однако есть и те, кто скептически оценивает нововведения и сомневается в их эффективности. Китайцы в ответ на создание «китайского дома» заявили, что будут продолжать охранять интересы собственной страны.



