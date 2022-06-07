В кафе недалеко от здания администрации Херсона прогремел взрыв

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7 июня 2022, 13:24

машина скорой помощи, Mikhail Nilov: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/8942636/

Днем во вторник, 7 июня, стало известно, что недалеко от здания администрации Херсона произошел взрыв в кафе. Соответствующую информацию журналистам сегодня предоставили очевидцы происшествия.

В результате взрыва в кафе, по словам корреспондента РИА "Новости", оказались разбиты стекла и выбита дверь. На место прибыла машина скорой помощи, однако данных о возможных пострадавших в ходе происшествия к настоящему моменту не поступало.

Сейчас устанавливаются точные обстоятельства и причины случившегося.